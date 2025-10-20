Dal Pakistan a Mesagne | la favola di Bilal il sarto che ha trasformato il suo sogno in realtà
Non tutte le storie di moda nascono nelle grandi capitali del design. Alcune prendono vita da un viaggio, da una sfida, da un sogno cucito punto dopo punto. È il caso di Bilal Muhammad, 33 anni, stilista originario del Pakistan, che a Mesagne ha dato vita al suo regno dell’eleganza: Katalia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
