Dal Lazio alla Sicilia i numeri choc degli incidenti stradali | quanti sulle strisce?
Oltre 300 pedoni morti nei primi nove mesi del 2025: i dati aggiornati dell’Asaps Sono 328 (196 maschi e 132 femmine) i pedoni investiti e uccisi dal 1 gennaio sulle strade italiane: 162, quasi metà del totale, avevano più di 65 anni. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio pedoni dell’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Complessivamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
Le Regioni con più minacce sono state Lazio, Veneto e Sicilia. Nella maggior parte dei casi segnalati nel 2024 a minacciare è un appartenente delle istituzioni - facebook.com Vai su Facebook
Dal Lazio alla Sicilia, i numeri choc degli incidenti stradali: quanti sulle strisce? - 328 pedoni uccisi nel 2025, quasi la metà anziani. Lo riporta gazzettadelsud.it