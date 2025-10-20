Dal forlivese a Lido di Savio | Area Sismica cambia sede e inaugura la stagione con una nuova rassegna
Per trentacinque anni Area Sismica ha portato sul palco di Meldola prima e di un piccolo paesino della provincia pedecollinare forlivese, Ravaldino in Monte, poi, una serie di monumenti viventi della musica di ricerca di diversi ambiti, dal free jazz all’elettroacustica, dalla contemporanea alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Area Sismica si sposta al mare e inaugura la rassegna elettroacustica "Derive" al Bagno Lupo - Ordinarie e Musiche Inaudite, nella nuova sede di Lido di Savio
Area Sismica arriva a Lido di Savio. Nuova rassegna dal 24 ottobre - La trentaseiesima stagione live di Area Sismica si apre con un'importante novità, non riguardante l'offerta musicale, che seguirà le stesse politiche usate da sempre, ma il luogo in cui si svolgeranno
