Dal diritto al lavoro a quello alla salute medio-alto l' indice di esclusione in Abruzzo | la preoccupazione della Uil

Ilpescara.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abruzzo, e dunque i suoi cittadini, in fascia medio-alta di esclusione secondo il rapporto Eurispes che analizza l’indice di esclusione in relazione a diritto al lavoro, diritti sociali, diritto alla salute e quindi esclusione economica, esclusione dai servizi e altri ambiti sul fronte ambientale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Salute, per chi? Le disuguaglianze che ancora ci separano - Oms e Servizio Sanitario Nazionale condividono i principi di universalità, uguaglianza ed equità, ma in Italia persistono disuguaglianze che limitano l’accesso alla salute per tutti. Segnala nurse24.it

Salute: Mattarella, 'curare disturbi psichici diritto fondamentale' - "Vivere con un disturbo psichico obbliga ad affrontare ogni giorno ostacoli nello studio, nel lavoro e nelle relazioni. Scrive iltempo.it

diritto lavoro salute medioMattarella, sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile - "In Italia, ogni giorno, si continua a perdere la vita sul luogo di lavoro: il numero di decessi e infortuni resta tragicamente alto, anche in raffronto con quello che accade nel resto dell'Unione Eur ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Diritto Lavoro Salute Medio