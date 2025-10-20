Dal Circolo tennis al Palazzetto | nuova luce sugli impianti sportivi comunali di Meldola
Si sono conclusi i lavori di relamping nell’area sportiva comunale di via IV Novembre a Meldola, consistenti in interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione di alcune strutture sportive e delle aree esterne di pertinenza. L’importo complessivo dell’intervento è stato di 70.000 euro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
