Dal Circolo tennis al Palazzetto | nuova luce sugli impianti sportivi comunali di Meldola

Forlitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conclusi i lavori di relamping nell’area sportiva comunale di via IV Novembre a Meldola, consistenti in interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione di alcune strutture sportive e delle aree esterne di pertinenza. L’importo complessivo dell’intervento è stato di 70.000 euro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

