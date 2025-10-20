Dal Calcit alle Pulci | il doppio evento richiama visitatori una domenica da record

Arezzo, 20 ottobre 2025 – Una domenica dei grandi mercatini quella di ieri. Una giornata tra solidarietà e riciclo che si è giocata su due piazze da record. A San Jacopo il Calcit a sostegno della sanità pubblica e ad Arezzo Fiere l'invasione delle pulci con i suoi banchi di seconda mano. Due appuntamenti super partecipati che hanno fatto il pieno di pubblico e affari. Ieri nella piazza dove, su idea di Franco Palazzini, si tenne la prima edizione del Mercatino dei Ragazzi nell'ottobre del 1978, sono tornati quarantasette anni dopo circa trenta espositori storici dietro a 70 banchi a proporre articoli di vari generi per raccogliere fondi per il Calcit. 🔗 Leggi su Lanazione.it

