Dal 21 al 29 ottobre interventi di manutenzione sull' Asse Attrezzato | modifiche alla viabilità e divieti di transito
Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmati lungo l’Asse Attrezzato, dal 21 al 29 ottobre, l’Amministrazione comunale ha disposto la temporanea chiusura al traffico in direzione Librino per i veicoli provenienti da corso Indipendenza, nonché l’introduzione di limiti di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
