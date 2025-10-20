Dal 2027 in pensione a 67 anni e un mese Ecco i lavoratori che saranno esclusi dallo scalino

Operai edili,, ferrovieri, insegnanti di scuola dell’infanzia e nidi e infermieri impegnati con turni: sono alcune delle categorie dei lavoratori escluse dall’incremento dei requisiti per l’accesso al pensionamento che scatteranno dal 2027. Secondo la manovra in arrivo in Parlamento nel 2027 scatta l’aumento di un mese per cui si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese e in pensione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

