Le bozze della nuova legge di bilancio prevedono che dal 2026 in caso di richiesta di aiuto in montagna si pagheranno le spese di soccorso di tasca propria. Ignorare i segnali di pericolo o essere mal equipaggiati non sarà più a costo zero, insomma: chi trovandosi sulle cime con i sandali – tanti i casi di cronaca negli ultimi anni – non sarà in grado di tornare a valle e avrà bisogno del soccorso alpino dovrà pagare per le operazioni di “ricerca, soccorso e salvataggio”. Per il momento la misura è valida solo per i servizi di ricerca, soccorso e salvataggio della Guardia di finanza, ma non si può escludere che la stretta possa essere estesa ad altre tipologie di assistenza anche di altri corpi militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal 2026 si pagheranno le spese per il soccorso alpino: la mossa contro gli escursionisti irresponsabili