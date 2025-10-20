Dal 2026 si pagheranno le spese per il soccorso alpino | la mossa contro gli escursionisti irresponsabili

Le bozze della nuova legge di bilancio prevedono che dal 2026 in caso di richiesta di aiuto in montagna si pagheranno le spese di soccorso di tasca propria. Ignorare i segnali di pericolo o essere mal equipaggiati non sarà più a costo zero, insomma: chi trovandosi sulle cime con i sandali – tanti i casi di cronaca negli ultimi anni – non sarà in grado di tornare a valle e avrà bisogno del soccorso alpino dovrà pagare per le operazioni di “ricerca, soccorso e salvataggio”. Per il momento la misura è valida solo per i servizi di ricerca, soccorso e salvataggio della Guardia di finanza, ma non si può escludere che la stretta possa essere estesa ad altre tipologie di assistenza anche di altri corpi militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

