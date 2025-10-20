Dai trionfi olandesi al mondo | parte la macchina da tour di Ramazzotti

Due serate al cardiopalma, un trionfo annunciato. Eros Ramazzotti consacra il suo ritorno sulle scene con due sold out consecutivi allo Ziggo Dome di Amsterdam, trascinando 30.000 fan in un viaggio emozionale attraverso i suoi oltre quarant’anni di carriera. L’evento, battezzato “World Tour Gala Première”, ha fatto da prologo a un autunno ricco di novità: il 21 novembre, infatti, sarà nelle piattaforme digitali e nei negozi “Una Storia Importante”, il nuovo album che racchiude riletture dei successi storici, inediti e collaborazioni di prestigio. L’atmosfera allo Ziggo Dome è stata elettrica. Accompagnato dalla rinomata European Pop Orchestra, diretta dal Maestro Guido Dieteren, e da una band d’eccezione, Ramazzotti ha dipanato una scaletta di brani riarrangiati per l’occasione da Valeriano Chiaravalle. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

