Il Viareggio si è confermato indigesto alla squadra di Davide Marselli (nella foto) che dopo l’eliminazione in Coppa è stata di nuovo battuta, stavolta in campionato e sul proprio terreno. "E’ dura perdere il derby in casa, davanti ad un pubblico del genere – ha ammesso il tecnico della Massese -. Dispiace a tutti, a noi per primi. Dobbiamo rimboccarci le maniche adesso ed andare a vincere per la quarta volta in trasferta". Il risultato non ha premiato gli apuani ma per l’allenatore di Marinella la prestazione non è stata da buttare. "Credo che al netto di qualche errore abbiamo fatto una buona gara anche noi sia nel primo che soprattutto nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Dagli spogliatoi Parla Marselli. "Molto dura perdere davanti ai nostri tifosi»