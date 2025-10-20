Dagli spogliatoi Il portiere bianconero | Una vittoria così è ancora più bella

È un classe 2007, Mattia Michielan, ma ha personalità da vendere. Cresciuto nel settore giovanile dell’ Inter, alla prima esperienza tra i grandi, ha contribuito, con parate di altissimo spessore, ai successi bianconeri, a trascinare la Robur in vetta alla classifica. "È stata una partita difficile, in cui abbiamo tenuto la palla – ha dichiarato il portiere bianconero –: non riuscivamo a trovare gli spazi per colpire. Poi, proprio nel finale, abbiamo trovato il gol da tre punti: una vittoria così è ancora più bella, ce la siamo goduta ancora di più". Grande la parata su Bocci. "Diciamo che mi è andata bene – ha sorriso l’estremo difensore –, nel senso che sarei anche potuto uscire prima, come ho fatto qualche minuto dopo, ma l’importante è che la palla non sia entrata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

