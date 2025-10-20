Dagli spogliatoi Il portiere bianconero | Una vittoria così è ancora più bella

È un classe 2007, Mattia Michielan, ma ha personalità da vendere. Cresciuto nel settore giovanile dell’ Inter, alla prima esperienza tra i grandi, ha contribuito, con parate di altissimo spessore, ai successi bianconeri, a trascinare la Robur in vetta alla classifica. "È stata una partita difficile, in cui abbiamo tenuto la palla – ha dichiarato il portiere bianconero –: non riuscivamo a trovare gli spazi per colpire. Poi, proprio nel finale, abbiamo trovato il gol da tre punti: una vittoria così è ancora più bella, ce la siamo goduta ancora di più". Grande la parata su Bocci. "Diciamo che mi è andata bene – ha sorriso l’estremo difensore –, nel senso che sarei anche potuto uscire prima, come ho fatto qualche minuto dopo, ma l’importante è che la palla non sia entrata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dagli spogliatoi. Il portiere bianconero: "Una vittoria così è ancora più bella»

Argomenti simili trattati di recente

Buon compleanno al portiere della Coppa Uefa e del secondo scudetto. Ovunque tu sia... Giuliano Giuliani oggi avresti compiuto 67 anni!! Nella foto Dieguito e Giuliani festeggiano il secondo scudetto negli spogliatoi il 29 4 1990 Feliz cumpleaños al portero d - facebook.com Vai su Facebook

Dagli spogliatoi. Il portiere bianconero: "Una vittoria così è ancora più bella» - "È stata una partita difficile, in cui abbiamo tenuto la palla – ha dichiarato il portiere bianconero –: non riuscivamo a trovare gli spazi per colpire. Scrive sport.quotidiano.net

Del Piero avvisa la Juve: “Parte tutto dallo spogliatoio” - La Juventus contro il Milan ha conquistato il quinto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League, il primo per 0- Si legge su calciomercato.it

Spogliatoi. "Questo è un gran risultato. E possiamo migliorare ancora» - Una prestazione di grande personalità, terza vittoria in trasferta consecutiva, terzo posto in classifica dietro le due capolista Arezzo e Ravenna, porta ancora inviolata e miglior difesa d’Europa. Secondo ilrestodelcarlino.it