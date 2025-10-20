Dagli Oblivion ad Alessandro Anderloni e Natalino Balasso presentata la nuova stagione dell' Astra | Sarà il teatro di tutti
La 39esima stagione del Teatro San Giovanni si accende di comicità, satira civile, stand up comedy e nuove drammaturgie contemporanee. Il Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto presenta un cartellone ricco e variegato, capace di unire i grandi nomi della scena nazionale a giovani artisti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
