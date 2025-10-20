Da Ti voglio bene a Ci sono ancora | le frasi che i figli adulti vorrebbero sentirsi dire dai genitori

Quando arriva l’età adulta, può accadere che il rapporto tra genitori e figli ormai cresciuti si incrini. Eppure, a volte bastano poche parole per ricucire anni di silenzi e incomprensioni. Secondo la psicoterapeuta Nedra Glover Tawwab, espressioni semplici come “Mi dispiace”, “Sono orgoglioso di te” o “Ci sono ancora per te” possono diventare potenti rimedi capaci di sanare vecchie ferite. In questi casi, l’ascolto e il riconoscimento reciproco sono le chiavi per ritrovare un legame più autentico e paritario, anche dopo molto tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it