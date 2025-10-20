Da Smallville al carcere | Allison Mack racconta in un podcast come è entrata in una setta

Dopo essere entrata a far parte di una setta a sfondo sessuale, l'attrice ha scontato la sua pena in prigione per due anni ed è stata rilasciata nel 2023. Ora racconta la sua esperienza in un podcast Allison Mack è sparita dai riflettori dopo un decennio trascorso in Smallville, e in seguito abbiamo appreso che era stata coinvolta in una setta sessuale chiamata NXIVM. Arrestata dall'FBI nel 2018, Mack si è dichiarata colpevole delle accuse di traffico di esseri umani, associazione a delinquere finalizzata al traffico sessuale e associazione a delinquere finalizzata al lavoro forzato. Sono seguite accuse di riciclaggio di denaro e frode d'identità, a cui si sono aggiunte in seguito anche accuse di racket e cospirazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

