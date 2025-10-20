Da Pavarotti a Mourinho consegnati Premi Eccellenze Mediterraneo

Dal tecnico Josè Mourinho alla giocatrice Valentina Giacinti ora al Galatasaray, dallo scrittore e direttore dell’Istituto Cervantes, Ignacio Peyró Jiménez alla stilista marocchina Hania Harrati sono stati insigniti a Roma con il Premio Internazionale ‘Eccellenze del Mediterraneo’ personalità che si sono distinte nei campi della cultura, arte, pari opportunità, sport, diplomazia, scienza, musica e impegno sociale. Ideato e promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo e che gode del Patrocinio del ministero della Cultura, torna anche quest’anno a Roma, nella prestigiosa sede istituzionale del Ministero della Cultura, la cerimonia di premiazione di quello che è conosciuto come ‘l’Oscar del Mediterraneo’ si è svolta nella sede del Ministero della Cultura, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Da Pavarotti a Mourinho, consegnati Premi Eccellenze Mediterraneo

