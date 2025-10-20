Da Parigi al Gardner Museum di Boston i colpi più celebri
Q uattro uomini, dei gilet gialli come copertura, sette minuti di cronometro, un montacarichi invece di una scala, i gioielli di Napoleone in una borsa. Dentro. Fuori. Spariti. Un furto d’arte da film, pur non essendo affatto un film, ma ciò che è avvenuto esattamente domenica 19 ottobre al Louvre di Parigi. Una rapina filata liscia, senza alcun intoppo, tanto da far chiedere: ma è successa davvero? Sì, è successo: il museo più visitato al mondo, simbolo dell’arte e della storia di Francia, è tornato al centro delle cronache per il furto di un’opera di valore ancora da stimare, ma già definita dagli esperti come “di importanza storica e artistica eccezionale”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
