Da Pamela Genini a Giordana Di Stefano | quando anche il racconto dei femminicidi diventa violenza

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal femminicidio di Pamela Genini alla voce di Vera Squatrito, mamma di Giordana Di Stefano, che dopo 10 anni dalla morte di sua figlia ha trovato la forza per raccontarla in un libro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

