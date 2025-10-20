Da Pamela Genini a Giordana Di Stefano | quando anche il racconto dei femminicidi diventa violenza

Dal femminicidio di Pamela Genini alla voce di Vera Squatrito, mamma di Giordana Di Stefano, che dopo 10 anni dalla morte di sua figlia ha trovato la forza per raccontarla in un libro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Da Pamela Genini a Giordana Di Stefano: quando anche il racconto dei femminicidi diventa violenza

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pamela Genini, ricoverata in ospedale il 4 settembre 2024 a Seriate (Bergamo) dopo l’ennesima aggressione da parte del compagno Gianluca Soncin, aveva espressamente indicato di temere per la sua vita. Ma né il codice rosso né nessun altro sistema di pr - facebook.com Vai su Facebook

Il 4 settembre 2024 Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano con oltre trenta coltellate da Gianluca Soncin, si era recata all’ospedale di Seriate dopo un’aggressione dell’uomo, riportando un dito rotto e diversi graffi. Nel questionario antiviolenza aveva es - X Vai su X

Giordana Di Stefano, uccisa con 48 coltellate dall’ex Luca Priolo/ La mamma: “Denunciarlo non è bastato” - Femminicidio Giordana Di Stefano, uccisa dall'ex Luca Priolo con 48 coltellate. Si legge su ilsussidiario.net

Morte Pamela Genini, la mamma di Giordana di Stefano: «Accusare una donna che non ha denunciato è violenza» - Le persone che fanno del male lo fanno perché vogliono”, così è intervenuta a Domenica In su Rai1 durante il talk dedicato ai femminicidi condotto da Mara Venier con T ... Lo riporta msn.com

Mara Venier: “Ho subito violenze terribili, so di cosa parlo!”/ Sfogo a Domenica In sul caso di Pamela Genini - Mara Venier e le violenze subite a vent’anni: lo sfogo a Domenica In parlando del terribile caso di Pamela Genini, vittima di femminicidio. Si legge su ilsussidiario.net