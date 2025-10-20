Da Palazzo Reale al Teatro San Carlo | Napoli al centro del Prix Italia

Con il sole sul Golfo e il Vesuvio a fare da cornice, questa mattina Napoli ha inaugurato il Prix Italia, l'importante Festival dedicato ai media e alla creatività, giunto alla sua 77esima edizione. Un'edizione speciale, che arriva mentre la città festeggia i 2500 anni dalla sua fondazione. Fino al 24 ottobre, Napoli ospiterà oltre quaranta eventi diffusi tra Palazzo Reale – sede principale – Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito, oltre a luoghi iconici dei set televisivi. Ad aprire ufficialmente la settimana è stata la diretta di Uno Mattina, trasmessa dal terrazzo panoramico di Palazzo Reale e dagli studi temporanei allestiti all'interno.

