Da oggi, lunedì 20 ottobre è possibile sottoscrivere il nuovo Btp Valore, il titolo di Stato che il Tesoro dedica ai piccoli risparmiatori e alle famiglie italiane. È la quinta edizione di questa formula, che in passato ha avuto molto successo: le precedenti emissioni hanno raccolto quasi 65 miliardi di euro. Investimento per le famiglie, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Da oggi disponibile Btp Valore 2032: investimento sicuro pensato per le famiglie