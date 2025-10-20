Da oggi disponibile Btp Valore 2032 | investimento sicuro pensato per le famiglie
Da oggi, lunedì 20 ottobre è possibile sottoscrivere il nuovo Btp Valore, il titolo di Stato che il Tesoro dedica ai piccoli risparmiatori e alle famiglie italiane. È la quinta edizione di questa formula, che in passato ha avuto molto successo: le precedenti emissioni hanno raccolto quasi 65 miliardi di euro. Investimento per le famiglie, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
David Gilmour – The Luck And Strange Concerts Da oggi disponibile in negozio il nuovo live che celebra il ritorno del leggendario chitarrista dei Pink Floyd! Un viaggio emozionante attraverso i brani di Luck And Strange e i grandi classici floydiani, registr - facebook.com Vai su Facebook
Silent Hill f è disponibile da oggi su #PS5. Affronta amici, famiglia e paure in questo racconto di orrore psicologico: https://store.playstation.com/it-it/product/JP0101-PPSA21159_00-MAINGAME00000000… - X Vai su X
Da oggi disponibile Btp Valore 2032: investimento sicuro pensato per le famiglie - Da oggi, lunedì 20 ottobre è possibile sottoscrivere il nuovo Btp Valore, il titolo di Stato che il Tesoro dedica ai piccoli risparmiatori e alle famiglie ... Scrive ilnotiziario.net
Btp Valore 2025, al via oggi l’emissione: tassi di rendimento, cedole e come sottoscrivere i Titoli di Stato - Oggi, lunedì 20 ottobre 2025, parte l’emissione del Btp Valore. Secondo fanpage.it
Btp Valore: via al collocamento. Tutto quello che c’è da sapere - La nuova emissione del Tesoro pensata per il retail prevede uno step up delle cedole e un bonus fedeltà dello 0,8%. Riporta repubblica.it