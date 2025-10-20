Da Kim K a Elle Fanning da Dior a Balenciaga | i look dell'Academy Gala firmati dai nuovi direttori creativi

L’ Academy Museum Gala, il “Met Gala della West Coast”, è stato il palcoscenico per il debutto di gran parte dei nuovi direttori creativi dei più importanti brand della moda mondiale. E il risultato è stato un red carpet pieno di star e di creazioni da capogiro e ad alto impatto scenico. Da Elle Fanning in Balenciaga alle star in Dior. Si parte da Elle Fanning, che ha indossato un meraviglioso abito Balenciaga disegnato da Pier Paolo Piccioli: l’abito con vaporosa gonna rosso arancio fa parte della collezione di debutto dello stilista italiano, e incarna perfettamente la sua personalità senza perdere il dna del marchio. 🔗 Leggi su Amica.it

