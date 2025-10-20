Da gennaio accise più alte per il diesel più basse per la benzina | il governo velocizza il riallineamento Cosa cambia
Niente riallineamento graduale delle accise sui carburanti. Pochi mesi dopo la riforma fiscale, il governo Meloni cambia idea e velocizza: benzina e diesel saranno soggette alla stessa accisa già dal primo gennaio prossimo. È quanto prevede la bozza della manovra ( qui il testo in pdf ) che accelera così il percorso di 5 anni previsto nel precedente decreto legislativo. Come si legge nell’articolo 30, l’accisa sulla benzina sarà ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro mentre aumenta (sempre di 4,05 centesimi) l’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. In questo modo, già a partire dal 2026, l’imposta sarà la stessa per i due carburanti: 672,90 euro per mille litri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
