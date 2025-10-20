Da Firenze al Ruanda | 600 magliette per un viaggio di solidarietà

Firenze, 20 ottobre 2025 – Anche quest’anno la Half Marathon Firenze si distingue non solo per la qualità organizzativa e la partecipazione di migliaia di podisti, ma anche per un gesto che va oltre il traguardo sportivo: la donazione di 600 magliette non utilizzate nella passata edizione, destinate ai villaggi del Ruanda. Un piccolo grande esempio di come la logistica sportiva possa trasformarsi in un’opportunità di solidarietà. Pur nella cura e nell’attenzione con cui ogni anno vengono acquistate le magliette per gli iscritti, un’organizzazione previdente sa che è necessario prevedere una scorta extra, utile per gestire cambi di taglia o affluenze inattese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

