Da dove viene il video condiviso da Donald Trump su Giorgia Meloni contro l’UE e l’Ucraina
Il 18 ottobre 2025, Donald Trump ha rilanciato su Truth Social un video che attribuisce a Giorgia Meloni posizioni politiche prive di riscontro. Nella clip non si sente mai la voce della Premier, ma solo una voce narrante tipicamente artificiale. Secondo la narrazione riportata dal video, si sostiene che la leader italiana avrebbe deciso di siglare nuovi accordi bilaterali con Washington, scavalcando l’Unione europea, e di voler ridimensionare il sostegno all’Ucraina. Il filmato, costruito come un servizio televisivo, non proviene da fonti ufficiali, ma da un piccolo account TikTok che pubblica regolarmente video simili, falsi o privi di fondamento. 🔗 Leggi su Open.online
