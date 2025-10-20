Da Demi Moore a Hilary Duff | il look delle star all’Academy Museum Gala

La quinta edizione dell’ Academy Museum Gala ha illuminato Los Angeles, trasformando il blue carpet del museo in una passerella di alta moda. L’evento, organizzato ogni anno dall’ Academy Museum of Motion Pictures, celebra le eccellenze del mondo cinematografico e raccoglie fondi per sostenere programmi educativi e mostre dedicate alla settima arte. Come da tradizione, la serata ha visto la partecipazione di star internazionali, che hanno sfoggiato creazioni mozzafiato, tra scelte audaci e grandi classici. Ecco i dettagli di look. Kim Kardashian con la maschera. Kim Kardashian All’ Academy Museum Gala Kim Kardashian ha lasciato tutti senza parole con un look haute couture Maison Margiela. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Da Demi Moore a Hilary Duff: il look delle star all’Academy Museum Gala

Leggi anche questi approfondimenti

whoopsee.it. Madonna · Frozen. Dicono che il 2025 sia stato l’anno di Demi Moore. Ecco, mai cosa più vera si poteva dire. Una nuova primavera ha ridato all’attrice il rilievo che meritava da tempo. Merito della sua bravura, ma anche del suo fascino senza tem - facebook.com Vai su Facebook

Da Cate Blanchett a Demi Moore, da Naomi Watts a Uma Thurman e Julianne Moore. La MFW celebra le bellezza e il fascino della femminilità over 40 - X Vai su X

Incendi a Los Angeles, Mandy Moore (e famiglia) ospitata da Hilary Duff: «È il gesto più gentile che abbia mai ricevuto» - La star della Disney ha aperto le porte della sua casa alla cantautrice statunitense e ha contribuito alla sua raccolta fondi Gli incendi di Los Angeles hanno provocato la morte di 25 persone, ma il ... leggo.it scrive