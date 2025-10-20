Da Csn una mozione in consiglio comunale che propone l’istituzione della ' Carta Cultura Cesena'

Cesenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi porterà al prossimo consiglio comunale del 23 ottobre una mozione per l’istituzione della ‘Carta Cultura Cesena’. Spiega una nota: “La proposta nasce dalla convinzione che la candidatura di Cesena a Capitale Italiana della Cultura non debba limitarsi a un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

csn mozione consiglio comunaleConsiglio Comunale, bocciata la mozione di Sena Civitas: il voto che nasconde contraccolpi politici - La bocciatura della mozione presentata da Chiara Parri, consigliera comunale di Sena Civitas, all’interno della mag ... Lo riporta radiosienatv.it

csn mozione consiglio comunaleIl Consiglio comunale approva una mozione sul rilancio di Ampugnano - Il Consiglio Comunale di Siena, nella seduta di oggi, giovedì 16 ottobre, ha approvato la mozione presentata dai consiglieri del gruppo Fratelli ... ilcittadinoonline.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Csn Mozione Consiglio Comunale