Da Chernobyl a Caorso riflessioni sul ritorno al nucleare con Claudio Arzani

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025

Claudio Arzani, narratore e poeta, alla rassegna letteraria "Quelli dei mercoledì coi grilli per la testa" sarà protagonista del pomeriggio di mercoledì 22 alle ore 17,30 alla Libreria Romagnosi prendendo spunto dal suo libro "Il soffio del vento - Da Chernobyl a Caorso" come occasione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

