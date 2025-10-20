Da Amazon Cloud a Canva | servizi online down e bloccati in tutto il mondo

Tanti servizi online risultano attualmente bloccati in tutto il mondo, con enormi disagi per chi utilizza questi siti soprattutto in ambito lavorativo. Secondo Downdetector risultano non funzionare Canva, Zoom, Snapchat, Amazon Cloud, Perplexity e altri. Sono anche altri i servizi negli Usa che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Da questa mattina, intorno alle 8:00 molte applicazioni e piattaforme, tra cui Snapchat, Duolingo, Fortnite, Coinbase, Canva e Asana non funzionano. La causa è che AWS (Amazon Web Services), il servizio cloud di Amazon, una una delle piattaforme di cloud - facebook.com Vai su Facebook

NBA e Amazon Web Services annunciano una partnership pluriennale per dar vita alla prossima era di innovazione nel basket https://socialandtech.net/nba-e-amazon-web-services-annunciano-una-partnership-pluriennale-per-dar-vita-alla-prossima-era-di-in - X Vai su X

Down globale oggi: non funzionano Amazon Cloud e Canva - Amazon Cloud, Canva e Perplexity in tilt: servizi online bloccati in tutto il mondo. alfemminile.com scrive

Amazon AWS down, le piattaforme Cloud fuori uso per migliaia di utenti - Fuori uso lapiatttaforma cloud Amazon Web Services, ampiamente usata in tutto il mondo dai servizi online Canva, Roblox e altri ... Scrive tg.la7.it

La piattaforma cloud di Amazon è inaccessibile: da Canva a Paypal, disservizi globali su app e siti web - AWS, la divisione cloud di Amazon, sta registrando un guasto che interessa anche l’Italia. Riporta msn.com