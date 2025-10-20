Cybertech Europe a Roma il 21 e 22 ottobre | maxi area di sicurezza strade chiuse e bus deviati all'Eur

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre Roma ospita il “Cybertech Europe 2025” al centro congressi La Nuvola. Previsti varchi, divieti di transito e green zone all’Eur. L’evento, dedicato alla sicurezza digitale, vedrà anche un presidio di protesta contro il legame con l’industria bellica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

