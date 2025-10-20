Cybersecurity a scuola | parte la campagna di sensibilizzazione Sicurnauti Dal 22 ottobre primi contenuti su Unica NOTA

Dal 22 ottobre prende il via la diffusione dei primi contenuti del programma Sicurnauti, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022–2026. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza e la capacità di difesa nei confronti di minacce informatiche e disinformazione online, coinvolgendo l’intera comunità scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

