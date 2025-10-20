CUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell

Periodicodaily.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La milionesima CUPRA ha lasciato la linea di assemblaggio dello stabilimento di Martorell, segnando un traguardo cruciale nella storia del marchio sportivo di SEAT. Il modello che rappresenta questo momento è una Formentor VZ e-HYBRID, la versione plug-in del SUV coupé simbolo della nuova era del brand. A poco più di sei anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cupra celebra milionesima vetturaCUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell - HYBRID: il marchio raggiunge un traguardo storico e guarda al futuro della mobilità elettrificata ... Da adnkronos.com

cupra celebra milionesima vetturaCupra celebra la sua milionesima auto: una Formentor realizzata a Martorell - A segnare questo risultato è stata una Cupra Formentor, il modello più iconico e di maggior successo del brand, realizzato presso lo st ... Riporta repubblica.it

cupra celebra milionesima vetturaCupra produce la milionesima auto. La Formentor segna il traguardo - Il marchio spagnolo accelera la sua crescita, mentre la fabbrica di Martorell si prepara alla transizione verso la produzione di modelli 100% elettrici ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Cupra Celebra Milionesima Vettura