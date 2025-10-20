CUPRA celebra la milionesima vettura prodotta a Martorell
(Adnkronos) – La milionesima CUPRA ha lasciato la linea di assemblaggio dello stabilimento di Martorell, segnando un traguardo cruciale nella storia del marchio sportivo di SEAT. Il modello che rappresenta questo momento è una Formentor VZ e-HYBRID, la versione plug-in del SUV coupé simbolo della nuova era del brand. A poco più di sei anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
