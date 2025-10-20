Cuore forza e qualità | il Rugby Lecco esordisce con una bella rimonta
Esordio positivo per il Rugby Lecco nel campionato 202526 di Serie A girone 2. Alla seconda stagione consecutiva in categoria, dopo la salvezza ottenuta agli spareggi lo scorso anno, i blucelesti vogliono migliorare e dimostrano di poterlo fare grazie al grande lavoro svolto con mister Sebastian. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
