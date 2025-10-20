Cultura del Mare | incontro alla Capitaneria di porto
La Lega Navale Italiana, sezione di Reggio Calabria, in collaborazione con la Capitaneria di porto, organizza il 24 ottobre, alle ore 9, nella Sala Conferenze della Capitaneria, un importante incontro dedicato alla cultura del mare e alla diffusione di buone pratiche di sicurezza, tutela e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Amantea tra storia, mare e cultura sulla costa tirrenica cosentina: Amantea, Comune della provincia di Cosenza, vanta radici che affondano nella storia della Calabria. Il toponimo richiama il nome con cui gli arabi rifondarono la città, Al-Mantiah, in epoca... - facebook.com Vai su Facebook
“Cultura del Mare: conoscere, prevenire, proteggere”, importante evento a Reggio Calabria | DETTAGLI - La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, organizza un importante incontro dedicato alla cultura del mare e alla diffusione di buone pratiche ... Secondo strettoweb.com
La Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia incontra 150 studenti all’Istituto Alberghiero Viviani - Il Comandante del porto di Castellammare di Stabia e Capo del Compartimento marittimo Capitano di Fregata (CP) Andrea Pellegrino stamane ... Come scrive reportweb.tv
La Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia incontra 80 studenti all’Istituto Tecnico Enzo Ferrari - Il Comandante del porto di Castellammare di Stabia e Capo del Compartimento marittimo Capitano di Fregata (CP) Andrea Pellegrino stamane ... Secondo reportweb.tv