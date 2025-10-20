Cultura del Mare | incontro alla Capitaneria di porto

Reggiotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Navale Italiana, sezione di Reggio Calabria, in collaborazione con la Capitaneria di porto, organizza il 24 ottobre, alle ore 9, nella Sala Conferenze della Capitaneria, un importante incontro dedicato alla cultura del mare e alla diffusione di buone pratiche di sicurezza, tutela e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

