CRZ9 – Taormina incorona Nucita

Bis, dopo il successo dello scorso anno, per il pilota messinese. Si lascia dietro Emanuele La Torre e Marco Pollara. Una vittoria limpida, autoritaria e dal forte valore simbolico. Andrea Nucita, già vincitore della scorsa edizione, ha concesso il bis al Rally Taormina 2025, questa volta affiancato dal navigatore elbano Alessandro Floris, dominando in otto prove speciali e firmando una . 🔗 Leggi su Tuttorally.news