Crollo del Ponte Morandi lo Stato chiede 250 milioni di euro di risarcimenti agli imputati

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto oltre 250 milioni di euro di risarcimento agli imputati, definendo la tragedia "una ferita che mai si rimarginerà". Comune di Genova e Regione Liguria chiederanno i danni in separato giudizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

crollo ponte morandi statoCrollo del Ponte Morandi, lo Stato chiede 250 milioni di euro di risarcimenti agli imputati - Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto oltre 250 milioni di euro di risarcimento agli imputati, definendo ... Segnala fanpage.it

crollo ponte morandi statoPonte Morandi: avvocatura Stato chiede danni per 250 milioni - Il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 morti) "è una ferita che mai si rimarginerà" oltre a essere stato "un costo immenso per la gestione dell'emergenza". Riporta ansa.it

crollo ponte morandi statoCrollo Ponte Morandi, l'avvocatura di Stato chiede 250milioni di danni agli imputati - Il crollo del ponte Morandi del 14 agosto del 2018 che ha causato 43 vittime "è una ferita che mai si rimarginerà" oltre a essere stato "u n costo immenso per la gestione dell'emergenza ". Secondo primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Crollo Ponte Morandi Stato