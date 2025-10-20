Crollo del Ponte Morandi lo Stato chiede 250 milioni di euro di risarcimenti agli imputati
Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto oltre 250 milioni di euro di risarcimento agli imputati, definendo la tragedia "una ferita che mai si rimarginerà". Comune di Genova e Regione Liguria chiederanno i danni in separato giudizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
