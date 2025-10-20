Crolla un muro a Gioia Tauro | feriti tre fratellini mentre giocano in strada

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia sfiorata nella periferia della città. Momenti di paura a Gioia Tauro (Reggio Calabria), dove tre fratellini sono rimasti feriti dopo il crollo improvviso di un muro di contenimento. I bambini stavano giocando in strada a pochi passi da casa quando la struttura ha ceduto, travolgendoli con una pioggia di detriti. I soccorsi e il trasferimento d’urgenza. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Uno dei piccoli, uno dei gemelli di otto anni, ha riportato traumi più gravi e per lui è stato necessario il trasferimento in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato per alcune fratture. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

