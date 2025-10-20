Croce Rossa per il territorio | la gestione delle calamità naturali al centro di un incontro
“Cri per il territorio”. E' il titolo della serata organizzata dalla Croce Rossa di Forlimpopoli - Bertinoro, svoltasi venerdì all'istituto Artusi, per approfondire con le aziende del territorio il ruolo della Croce Rossa nell'ambito della Protezione Civile e della gestione delle emergenze in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
