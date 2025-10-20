Cristina Pangrazio è bresciana la vincitrice del Gran Premio della Caffetteria Italiana

Brescia, 20 ottobre 2025 – Cristina Pangrazio, giovanissima bresciana, è la prima donna a vincere il Gran Premio della Caffetteria Italiana organizzato da Aicaf e Altoga. Al secondo posto Antonio Tamburrino di Caserta, mentre il terzo posto è andato a Pasquale Calderone di Genova. “Mi piace sempre mettermi in gioco”, ha scritto Pangrazio a corredo di alcune fotografie della premiazione pubblicate sul suo profilo Instagram. Ma ha voluto sottolineare che: “ da sola non vai da nessuna parte”. “Abbiamo speso molte energie per arrivare fino a qua. Ho imparato tantissimo. A chiamare TIME con me c’era un team @bugancoffeelab che ha sempre creduto in me. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

