Criscitiello durissimo | Un suicidio costruire un progetto su Tudor ma il vero problema della Juve è chi comanda Poi punta il dito anche su una fetta di tifoseria

Criscitiello attacca duramente dopo Como: Comolli presuntuoso, Tudor un errore, Elkann incompetente. Mercato sbagliato, club allo sbando. Una sconfitta che apre il processo, un ko che scatena la furia e l’analisi spietata di Michele Criscitiello. Il direttore di Sportitalia.com non ha usato mezzi termini per commentare il momento nerissimo della Juventus, travolta dal Como e da una crisi che, a suo dire, parte dai vertici e arriva fino alla panchina. Un attacco frontale che non risparmia nessuno: da Comolli a Tudor, fino a John Elkann. Criscitiello: un attacco su tutti i fronti. Secondo il noto giornalista, la situazione attuale è figlia di errori di programmazione evidenti, a partire dalla scelta del Direttore Generale, considerato presuntuoso e inadatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Criscitiello durissimo: «Un suicidio costruire un progetto su Tudor, ma il vero problema della Juve è chi comanda». Poi punta il dito anche su una fetta di tifoseria

Leggi anche questi approfondimenti

#Criscitiello durissimo su #Tudor “La sua conferma è una scelta senza senso” - X Vai su X

Fabio Santini: “Il calcio si sta autodistruggendo per colpa della stupidità dei suoi dirigenti” #nonsonobellomacriscitiello #sportitaliamercato #sportitalia #calcioitaliano #seriea - facebook.com Vai su Facebook

Suicidio: rompere il silenzio e costruire un piano nazionale di prevenzione - Il disegno di legge nel percorso che faremo tutti quanti insieme perché non lo farà soltanto i legislatori legislatori trasversalmente immagino da questo punto di vista ma lo faremo tutti quanti ... Scrive radioradicale.it