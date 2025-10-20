Criscitiello durissimo | Un suicidio costruire un progetto su Tudor ma il vero problema della Juve è chi comanda Poi punta il dito anche su una fetta di tifoseria

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Criscitiello attacca duramente dopo Como: Comolli presuntuoso, Tudor un errore, Elkann incompetente. Mercato sbagliato, club allo sbando. Una sconfitta che apre il processo, un ko che scatena la furia e l’analisi spietata di  Michele Criscitiello. Il direttore di  Sportitalia.com  non ha usato mezzi termini per commentare il momento nerissimo della  Juventus, travolta dal  Como  e da una crisi che, a suo dire, parte dai vertici e arriva fino alla panchina. Un attacco frontale che non risparmia nessuno: da  Comolli  a  Tudor, fino a  John Elkann. Criscitiello: un attacco su tutti i fronti. Secondo il noto giornalista, la situazione attuale è figlia di errori di programmazione evidenti, a partire dalla scelta del Direttore Generale, considerato presuntuoso e inadatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

