Crescita a doppia cifra e novità green per Monini

MONINI CHIUDE il 2024 con risultati lusinghieri, nonostante le difficoltà del settore, in virtù di un fatturato consolidato che tocca i 257 milioni di euro, segnando una crescita del 33% rispetto all’anno scorso, ed una quota di mercato a volume in crescita in tutti i principali mercati. Da sottolineare che l’export ormai pesa per circa il 50% dei volumi totali dell’azienda. L’olio extravergine d’oliva si conferma il cuore dell’offerta, rappresentando con i suoi 23 milioni di litri commercializzati l’85% dei volumi venduti, mentre i prodotti a marchio Monini hanno generato il 95% del giro d’affari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crescita a doppia cifra e novità green per Monini

