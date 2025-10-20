Cresce l’attesa per il Clementina Festival 2025 | confermate le presenze di ISMEA Macfrut e buyer internazionali

Tutto pronto a Corigliano-Rossano per il Clementina Festival 2025, in programma dal 23 al 25 ottobre, che si prepara a diventare il punto di riferimento nazionale e internazionale per la filiera della clementina. L'evento, ospitato tra il Castello Ducale e le aziende della Piana di Sibari, si conferma come una vetrina d'eccellenza per la Calabria, che detiene i due terzi della produzione italiana di questo agrume, con il 46% concentrato nella sola provincia di Cosenza. A dare ulteriore rilievo all'edizione di quest'anno sarà la partecipazione di Macfrut, la grande fiera italiana dell'ortofrutta, rappresentata dal direttore generale Luigi Bianchi, che interverrà nel convegno "Clementina, realtà e prospettive" sabato 25 ottobre alle ore 17.

