Cremonese Udinese Runjaic | In questo momento preferisco il 3-5-2 Vi spiego il motivo Zaniolo? Sta facendo molto bene ma…
Cremonese Udinese, le dichiarazioni di Runjaic nel post partita della sfida dello ‘Zini’. Il tecnico ha parlato anche di Zaniolo Nel post partita di Cremonese Udinese Runjaic, tecnico dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole. Sul 3-5-2 – «Grazie per aver ricordato la partita con il Milan. Abbiamo giocato spesso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Allo Zini termina 1-1 tra Cremonese e Udinese: al gol di Terracciano ha risposto quello di Zaniolo. Vardy si dispera al triplice fischio: Kabasele compie un miracolo e gli nega il gol della vittoria - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A! ZANIOLO EQUALIZES FOR UDINESE! Cremonese 1-1 Udinese @GoalsXtra - X Vai su X
Cremonese-Udinese 1-1: video, gol e highlights - Gara bella e avvincente allo Zini nel match che chiude la settima giornata del campionato di Serie A. Secondo sport.sky.it
Le pagelle di Cremonese-Udinese 1-1: Vardy spreca, Zaniolo prova a rilanciarsi - 1 con le pagelle della partita: il migliore è Zaniolo, che con il suo colpo di testa ridà ... Segnala eurosport.it
Cremonese e Udinese non evitano il record negativo di gol della 7ª giornata di Serie A: mai così pochi - Le squadre di Nicola e Runjaic non evitano il record negativo di gol della 7^ giornata di Serie A 2025- Secondo fanpage.it