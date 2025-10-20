Cremonese-Udinese non si va oltre l’1-1 | finisce così la 7^ giornata di Serie A

Tra Cremonese e Udinese non si è andati oltre l’1-1, in un risultato che ha nascosto in realtà una gara avvincente e ricca di occasioni. La Cremonese in casa, nonostante le tante occasioni soprattutto con Vazquez, non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro l’Udinese. La gara ha regalato tutta una serie di azioni avvincenti e ha chiuso in maniera non scontata la 7^ giornata di Serie A. Cremonese-Udinese, ci prova soprattutto Vardy ma alla fine termina 1-1. Contro la Cremonese, su assist di Zanoli, ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Udinese Niccolò Zaniolo che ha risposto alla rete segnata da Terracciano dopo appena 4 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sportface.it