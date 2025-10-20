Cremonese Udinese Nicola | Bisogna essere più cinici Ma sono contento comunque di una cosa Calci piazzati? Vi dico che ci lavoriamo
Cremonese Udinese, le dichiarazioni di Nicola nel post partita. Il tecnico dei grigiorossi ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori Davide Nicola nel post partita del pareggio della sua Cremonese contro l’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni. Prestazione – «Stasera abbiamo creato tanto, ma ottenuto di meno. Dobbiamo imparare ad essere molto più cinici visto che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Allo Zini termina 1-1 tra Cremonese e Udinese: al gol di Terracciano ha risposto quello di Zaniolo. Vardy si dispera al triplice fischio: Kabasele compie un miracolo e gli nega il gol della vittoria - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A! ZANIOLO EQUALIZES FOR UDINESE! Cremonese 1-1 Udinese @GoalsXtra - X Vai su X
Cremonese-Udinese 1-1 DIRETTA e FOTO - 1 in campo per il match che chiude la settima giornata di campionato "Vardy potrebbe partire titolare. Da ansa.it
Cremonese-Udinese 1-1: video, gol e highlights - Gara bella e avvincente allo Zini nel match che chiude la settima giornata del campionato di Serie A. sport.sky.it scrive
Serie A: in campo alle 20.45 Cremonese-Udinese LIVE Probabili formazioni - Davide Nicola non si nasconde alla vigilia della sfida allo Zini contro l'Udinese. Si legge su ansa.it