Cremonese Udinese Nicola | Bisogna essere più cinici Ma sono contento comunque di una cosa Calci piazzati? Vi dico che ci lavoriamo

20 ott 2025

Cremonese Udinese, le dichiarazioni di Nicola nel post partita. Il tecnico dei grigiorossi ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori Davide Nicola nel post partita del pareggio della sua Cremonese contro l’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni. Prestazione – «Stasera abbiamo creato tanto, ma ottenuto di meno. Dobbiamo imparare ad essere molto più cinici visto che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Cremonese Udinese, Nicola: «Bisogna essere più cinici. Ma sono contento comunque di una cosa. Calci piazzati? Vi dico che ci lavoriamo»

