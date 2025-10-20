Cremonese Udinese nel mezzo un record negativo da evitare assolutamente Il punto

Cremonese-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - Numeri a confronto: la Cremonese segna leggermente di più (7 a 6) e ha raccolto due clean sheet; l’ Udinese tiene più palla (49,2% vs 43,7%) e palleggia con maggiore precisione (83,8% vs 79,4%). Riporta sport.virgilio.it

