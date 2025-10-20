Il match del Giovanni Zini tra Cremonese e Udinese si gioca nel Monday Night e chiude ufficialmente la settima giornata di Serie A. Si tratta di un confronto che attualmente si può definire di metà classifica, ma entrambe le squadre puntano per prima cosa alla salvezza. I padroni di casa della Cremonese hanno avuto un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Udinese (lunedì 20 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio al “Giovanni Zini”