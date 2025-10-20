Cremonese-Udinese finisce 1-1 | gol di Terracciano e Zaniolo
(Adnkronos) – Cremonese-Udinese 1-1 nel posticipo della 7a giornata di Serie A. La prima a segnare, dopo appena 4', è la Cremonese che va in rete con un colpo di testa di Terracciano. Nel secondo tempo l'Udinese trova il pareggio al 51' con un altro colpo di testa di Zaniolo. Il risultato di oggi porta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
