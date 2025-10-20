Cremonese-Udinese 1 | 1 | Punto in rimonta per i bianconeri
L'Udinese non sa più vincere e torna da Cremona con un pareggio. Due soli i punti ottenuti da più di un mese a questa parte e il gioco ancora stenta a decollare, a parte qualche buona giocata di Zaniolo, Atta e Zanoli. Preoccupa invece la difesa, ancora una volta tutt'altro che impenetrabile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Allo Zini termina 1-1 tra Cremonese e Udinese: al gol di Terracciano ha risposto quello di Zaniolo. Vardy si dispera al triplice fischio: Kabasele compie un miracolo e gli nega il gol della vittoria - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A! ZANIOLO EQUALIZES FOR UDINESE! Cremonese 1-1 Udinese @GoalsXtra - X Vai su X
Cremonese-Udinese: non si va oltre l'1-1 ma il gol di Zaniolo regala ai bianconeri un punto pesante - La prima a segnare, dopo appena 4', è la Cremonese che va in rete con un colpo di testa di Terracciano. Da rainews.it
Zaniolo e 2 legni frenano la Cremonese: 1-1 con l'Udinese, non basta Terracciano - Un risultato che consente ai grigiorossi di Nicola di salire a quota 10 punti come il Sassuolo, friulani s ... Scrive tuttosport.com
Cremonese-Udinese 1-1, Zaniolo risponde a Terracciano - Dopo aver perso malamente contro l'Inter, la Cremonese torna a marcare punti. Scrive laprovinciacr.it