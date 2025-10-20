Cremonese-Udinese 1 | 1 | Punto in rimonta per i bianconeri

Udinetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Udinese non sa più vincere e torna da Cremona con un pareggio. Due soli i punti ottenuti da più di un mese a questa parte e il gioco ancora stenta a decollare, a parte qualche buona giocata di Zaniolo, Atta e Zanoli. Preoccupa invece la difesa, ancora una volta tutt'altro che impenetrabile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

