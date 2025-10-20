Cremonese-Udinese 1-1 Zaniolo risponde a Terracciano
La neopromossa centra una traversa con Bonazzoli e un palo con Vazquez. CREMONA - Dopo aver perso malamente contro l'Inter, la Cremonese torna a marcare punti. Lo scontro-salvezza contro l'Udinese si chiude infatti sull'1-1, che lascia anche qualche rammarico ai grigiorossi per un paio di chance spr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
