Cremonese-Udinese 1-1 Zaniolo risponde a Terracciano

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La neopromossa centra una traversa con Bonazzoli e un palo con Vazquez. CREMONA - Dopo aver perso malamente contro l'Inter, la Cremonese torna a marcare punti. Lo scontro-salvezza contro l'Udinese si chiude infatti sull'1-1, che lascia anche qualche rammarico ai grigiorossi per un paio di chance spr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cremonese udinese 1 1 zaniolo risponde a terracciano

© Ilgiornaleditalia.it - Cremonese-Udinese 1-1, Zaniolo risponde a Terracciano

Altre letture consigliate

cremonese udinese 1 1Cremonese-Udinese: non si va oltre l'1-1 ma il gol di Zaniolo regala ai bianconeri un punto pesante - La prima a segnare, dopo appena 4', è la Cremonese che va in rete con un colpo di testa di Terracciano. Da rainews.it

cremonese udinese 1 1Zaniolo e 2 legni frenano la Cremonese: 1-1 con l'Udinese, non basta Terracciano - Un risultato che consente ai grigiorossi di Nicola di salire a quota 10 punti come il Sassuolo, friulani s ... Secondo tuttosport.com

cremonese udinese 1 1Cremonese-Udinese 1-1, Zaniolo risponde a Terracciano - Dopo aver perso malamente contro l'Inter, la Cremonese torna a marcare punti. Lo riporta laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Udinese 1 1