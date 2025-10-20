Cremonese-Udinese 1-1 solo 11 gol nella settima giornata | è record negativo per la serie A a 20 squadre
Termina 1-1 il posticipo della 7a giornata di Serie A tra Cremonese e Udinese. Un risultato che consente ai grigiorossi di Nicola di salire a quota 10 punti come il Sassuolo, friulani subito dietro con 9. La partita si sblocca in avvio, dopo appena 4? con un colpo di testa ravvicinato di Terracciano. La Cremonese crea diverse occasioni per raddoppiare, colpendo anche una traversa con Bonazzoli. Nella ripresa l’Udinese si fa vedere con maggior determinazione dalle parti di Silvestri e trova alla fine il pareggio con un altro colpo di testa di Zaniolo al 51?. La Cremonese non ci sta e si riversa in avanti sfiorando ancora il gol con Vardy due volte e colpendo anche un palo nel finale con Vasquez. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Allo Zini termina 1-1 tra Cremonese e Udinese: al gol di Terracciano ha risposto quello di Zaniolo. Vardy si dispera al triplice fischio: Kabasele compie un miracolo e gli nega il gol della vittoria - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A! ZANIOLO EQUALIZES FOR UDINESE! Cremonese 1-1 Udinese @GoalsXtra - X Vai su X
Cremonese-Udinese: non si va oltre l'1-1 ma il gol di Zaniolo regala ai bianconeri un punto pesante - La prima a segnare, dopo appena 4', è la Cremonese che va in rete con un colpo di testa di Terracciano. rainews.it scrive
Zaniolo e 2 legni frenano la Cremonese: 1-1 con l'Udinese, non basta Terracciano - Un risultato che consente ai grigiorossi di Nicola di salire a quota 10 punti come il Sassuolo, friulani s ... Come scrive tuttosport.com
Primo gol di Zaniolo in campionato, tra Cremonese e Udinese finisce 1-1 - Risultati e classifica - Finisce in pareggio, con un gol per tempo il posticipo che chiude la settima giornata: Cremonese- Segnala gazzettadiparma.it